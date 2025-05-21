كتبت- أسماء مرسي:

تستعد مدينة حيدر أباد، تيلانجانا، لاستضافة الحفل الختامي لمهرجان ملكة جمال العالم الثاني والسبعين في 31 مايو بمركز مؤتمرات هايتكس.

هذا الحدث سيشهد تتويج ملكة جمال العالم الجديدة من بين 108 متسابقات، بعد منافسة قوية عبر مراحل مختلفة، وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية للمسابقة "missworld".

طريق التأهل إلى ربع النهائي

سيشهد الدور ربع النهائي تأهل 10 متسابقات من كل منطقة قارية، ما يضمن وجود تمثيل قوي لكل قارة، وتتوزع المناطق القارية كالآتي:

أفريقيا.

الأمريكتان ومنطقة البحر الكاريبي.

آسيا وأوقيانوسيا.

أوروبا.

مراحل التصفيات النهائية

بعد انتهاء مرحلة ربع النهائي، تشتد المنافسة وتبدأ عملية التصفية النهائية للمتسابقات، يركز الحكام في هذه المرحلة على اختيار الأفضل، لتحديد الفائزة والوصيفة في نهاية المطاف.

نهائيات ملكة جمال العالم والإعلان عن الفائزات

في هذه المرحلة الحاسمة، ستتنافس المتسابقات الأفضل اثنتين من كل منطقة.

سيكشف الحكام عن الفائزات القاريات، واللواتي سيشكلن أيضا أفضل 4 متأهلات للنهائيات الشاملة في المسابقة، بالإضافة إلى الوصيفة الأولى على مستوى القارة.

إعلان النتائج النهائية وتتويج ملكة جمال العالم

بعد ذلك، سيصوت القضاة لتتويج الفائزات باللقب والوصيفات:

ملكة جمال العالم الثانية والسبعين.

الوصيفة الأولى.

الوصيفة الثانية.

الوصيفة الثالثة.