كتبت- شيماء مرسي:

استطاعت الفنانة ياسمين صبري أن تخطف عدسات الأنظار في فعاليات ثامن أيام الدورة الثامنة والسبعين لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وأطلت ياسمين بفستان طويل بقصة الكب، باللون الباستاج، ومزوَّد بإكستنشن بنفس اللون، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جان بيار خوري والإستايلست كارول بو خالد.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين مكياجًا قويًا، إذ ركزت على رسمة عينيها، ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بيد الميكب آرتيست السعودية نورة بو عوض.

أما عن تسريحة شعرها، فقد اختارت أن تتركه منسدلاً على كتفيها، بتوقيع مصففة الشعر "Deena Alawaid".

ولإضفاء المزيد من الفخامة على إطلالتها، نسقت ياسمين مع فستانها مجوهرات ماسية فاخرة مكوَّنة من كوليه، وحلق أنيق، وأسوارة.

اللون الباستاج من الألوان الرائجة في صيف 2025، إذ يمنح المرأة إطلالة جذابة وأنيقة ولمسة من الرقي والبساطة، كما أنه خيار مناسب للفساتين السواريه، وفقًا لموقع "InStyle".

يشار إلى أن السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي 2025 تشهد توافد نخبة من نجوم ونجمات العالم، الذين يتنافسون في تقديم أبهى الإطلالات التي تسعى لخطف الأنظار وتسجيل لحظات لا تُنسى في تاريخ المهرجان العريق.