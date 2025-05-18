"باهتة وباردة".. خبير موضة يعلق على إطلالة رزان جمال في مهرجان كان

علق ناقد الموضة، إيلي حنا، على إطلالة الفنانة رزان جمال في مهرجان كان السينمائي.

وتألقت اللبنانية رزان جمال في مهرجان كان، بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانًا أنيقًا باللون الأبيض من دار الأزياء العالمية ديور، تميز بتصميمه الناعم .

الفستان أبرز جمال تفاصيلها وملامحها الرقيقة، فكانت القصة مريحة، كما أضافت مجوهرات من مجموعة كارتييه.

كما اختارت أن تترك شعرها منسدلا بشكل طبيعي مع تموجات بسيطة، واعتمدت على وضع مكياجا ناعما ما أبرز ملامحها بشكل أكثر جاذبية وأناقة.

وانتقد إيلي حنا الإطلالة قائلا: " إطلالة اطلالة باهتة، وباردة جدا، متل صحن اللبنة بدون زيت زيتون و نعنع، صحن لبنة أبيض سادة بدون إضافات".

وتابع: "الفستان حلو وشيك ناعم، بس مش لابقلها، أو بالأحرى لونه مش مناسبها، وطبعا المكياج الباهت كمل البهتنا بالاطلالة، والتنسيق ال minimal جدا الخالي من المجهود كمان ما أضاف للوك".

واختتم: "جمال رزان أنقذ الموقف، وبعطي الاطلالة 5/10".