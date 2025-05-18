7 صور لـ ندى كوسا.. خطفت الأنظار في فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم

الأحد 18 مايو 2025

07:20 م الأحد 18 مايو 2025

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت ملكة جمال لبنان 2024، ندى كوسا، خلال مشاركتها في فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2025.

شاركت ندى متابعيها عدة صور جديدة على صفحتها الشخصية في موقع "إنستجرام".

ظهرت بفستان أبيض طويل، مزينا بتطريزات دقيقة أضفت عليه لمسة من الفخامة والرقي.

تميز الفستان بقصته الواسعة التي منحتها حرية الحركة وأبرزت جمال قوامها.

ولإكمال هذه الإطلالة، اعتمدت مكياجا ناعما بألوان النيود الهادئة التي تتناسب مع لون بشرتها وجمال ملامحها الطبيعية.

كما تركت خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

واختارت حذاء أنيقا باللون البيج وكلاتش باللون البني.

ودائما ما تعتاد ملكة جمال لبنان على خطف أنظار الجميع بإطلالتها المميزة والجذابة.