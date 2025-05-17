سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في خامس أيام مهرجان كان

كتبت- أسماء مرسي:

في خامس أيام الدورة الثامنة والسبعين لمهرجان كان السينمائي الدولي، استطاعت الفنانة سلمى أبو ضيف أن تخطف عدسات الكاميرات الأنظار بظهورها الجذاب على السجادة الحمراء.

تألقت سلمى بفستان أسود طويل بقصة الكب، تميز بفتحة أنيقة عند منطقة الصدر وبصيحة الريش، من توقيع الإستايلست اللبناني المبدع سيدريك حداد.



أكملت سلمى إطلالتها بمكياج ناعم وهادئ ارتكز على درجات النيود التي تناسب لون بشرتها، ما أضفى على مظهرها لمسة طبيعية ساحرة.

أما عن تسريحة شعرها، فقد اختارت أن تتركه منسدلا على كتفيها، بتوقيع مصففة الشعر إلهام مستور.

ولإضفاء المزيد من الفخامة والرقي على إطلالتها، تألقت سلمى بمجوهرات ماسية فاخرة من علامة "شورباد" الشهيرة، مكونة من كوليه، وحلق أنيق، وخاتم ماسي لافت.



يُشار إلى أن السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي 2025 تشهد توافد نخبة من نجوم ونجمات العالم، الذين يتنافسون بتقديم أبهى الإطلالات التي تسعى لخطف الأنظار وتسجيل لحظات لا تُنسى في تاريخ المهرجان العريق.