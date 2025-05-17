خلف الكواليس.. ملكات الجمال يكشفن أسرار صناعة النسيج في فعاليات المسابقة (فيديو)

كتبت- أسماء مرسي:

نشرت الصفحة الرسمية لمسابقة ملكة جمال العالم 2025 مقطع فيديو يوثق تجربة متسابقات النسخة الثانية والسبعين في أصالة تراث تيلانجانا في صناعة النسيج في قرية بوتشامبالي الهندية.

ترحيب تقليدي وفنون النسيج

استُقبل الوفد بحفاوة بالغة، ما أضفى أجواءً ثقافية أصيلة على الزيارة، وتجولت المتسابقات في متحف بوتشامبالي للنول اليدوي، حيث شاهدن عروضا لعملية نسج الإيكات المعقدة، وهو فن تناقلته الأجيال عبر الزمن.

لم تقتصر التجربة على مشاهدة النسيج فحسب، بل شملت أيضا الاستمتاع بفن الحناء، والاستماع إلى الموسيقى، ومشاهدة عرض مُلهم من هيئة السياحة في تيلانجانا.

أهمية النسيج اليدوي في تيلانجانا

النسيج اليدوي ركنا أساسيا في الهوية الثقافية لتيلانجانا، وتشتهر صناعة النسيج اليدوي في المنطقة بتصاميمها المعقدة وألوانها النابضة بالحياة، ويبرز من بينها بشكل خاص نسيج الإيكات، الذي يعتمد على تقنية صباغة الخيوط قبل نسجها، لينتج في النهاية أنماطًا هندسية ساحرة، وفقا لموقع "missworld".

عرض أزياء يحتفي بالألوان والحرفية

اختُتمت الزيارة بعرض أزياء أنيق ومبهر، قدمت خلاله عارضات أزياء ساريات وملابس يدوية خلابة بألوان تيلانجانا الزاهية وتصاميمها الدقيقة.

واستقبلت الوفود الأفريقية هذا العرض بتصفيق حار، معبرة عن إعجابها الشديد بجمال وحرفية الأزياء الهندية المصنوعة يدويًا.