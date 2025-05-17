10 صور ساحرة.. إطلالة جذابة لـ لميس رديسي في فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت ملكة جمال تونس لعام 2025، لميس رديسي، الأنظار بإطلالتها خلال مشاركتها في فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2025، وذلك عبر صور نشرتها على صفحتها الشخصية في موقع "إنستجرام".

تألقت لميس بفستان طويل باللون النبيتي، والذي تميز بقصته الانسيابية التي أبرزت جمال قوامها.

ولإكمال هذه الإطلالة الأنيقة، اعتمدت مكياجا ناعما بألوان النيود الهادئة، ما أضفى على ملامحها جمالا طبيعيا وجذابا.

كما اختارت أن تترك خصلات شعرها الداكن منسدلة على جانبي وجهها.

وحرصت ملكة جمال تونس على تنسيق إطلالتها، حيث اختارت حذاء أنيقا وكلاتش باللون البيج.