"جمالهن رهيب".. 20 صورة لـ صاحبات العيون الأكثر سحرا وجاذبية في العالم

لطالما كانت العيون مصدرا للجمال والجاذبية، وفي عالم المشاهير، تألقت العديد من النساء بفضل عيونهن الفريدة التي خطفت الأنظار.

في هذا الصدد، نستعرض لكم صاحبات العيون الأكثر سحرا وجاذبية في العالم، وفقا لموقع "stylecraze".

أنجلينا جولي

تتربع الممثلة الأمريكية القديرة أنجلينا جولي على عرش الجمال بجاذبيتها الاستثنائية، لكن تعتبر عيناها من بين الأكثر جاذبية في العالم، حيث تتميزان بلونهما العميق التي تخطف الأنظار.

آيشواريا راي باتشان

بعد تتويجها بلقب ملكة جمال العالم عام 1994، استحوذت الممثلة الهندية آيشواريا راي باتشان على قلوب الملايين بجمالها وعينيها الفريدتين.

يتميز لون عينيها بمزيج ساحر من الأزرق والأخضر، وهو ما أكسبها ألقابا عالمية مثل "زهرة التوليب العالمية"، وجعلها أيقونة للجمال الطبيعي.

جيجي حديد

تألقت عارضة الأزياء الأمريكية الشابة جيجي حديد في عالم الموضة بجمالها وعينيها الزرقاء الساحرة، التي تعد جزءا من جاذبيتها العصرية وأناقتها اللافتة التي جعلتها واحدة من أبرز عارضات الأزياء.

أدريانا ليما

عارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما رمزا للجمال اللاتيني الساحر، تتميز بجمال طبيعي وعيون زرقاء تخطف الأنظار، وكأنها تعكس سحر شواطئ البرازيل.

شارليز ثيرون

يضفي اللون الأخضر لعيون شارليز سحرا خاصا وجاذبية مميزة على ملامحها القوية، ما جعلها سرعان ما تخطف الأنظار بشخصيتها القوية وجمالها الفريد

ميجان فوكس

رغم الشهرة الواسعة التي حظيت بها الممثلة الأمريكية ميجان فوكس بفضل قوامها الجذاب، إلا أن سرا آخر يكمن في جاذبيتها الساحرة وهي عيناها الزرقاء.

إليزابيث تايلور

تتمتع الممثلة البريطانية إليزابيث تايلور بجمال استثنائي، وشخصية قوية وعينين بنفسجيتين نادرتين، هذا المزيج الفريد جعلها رمزا للجمال، وسرا من أسرار جاذبيتها التي لا تُقاوم.