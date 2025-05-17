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"جمالهن رهيب".. 20 صورة لـ صاحبات العيون الأكثر سحرا وجاذبية في العالم

03:00 م السبت 17 مايو 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    أدريانا ليما
  • عرض 20 صورة
    استحوذت الممثلة الهندية آيشواريا راي باتشان على قلوب الملايين بجمالها وعينيها
  • عرض 20 صورة
    الممثلة الهندية آيشواريا راي
  • عرض 20 صورة
    إليزابيث تايلور
  • عرض 20 صورة
    تتربع الممثلة الأمريكية القديرة أنجلينا جولي على عرش الجمال بجاذبيتها الاستثنائية
  • عرض 20 صورة
    الممثلة البريطانية إليزابيث تايلور
  • عرض 20 صورة
    أنجلينا جولي
  • عرض 20 صورة
    تتمتع الممثلة البريطانية إليزابيث تايلور بجمال استثنائي
  • عرض 20 صورة
    شارليز ثيرون تمتلك عيون جذابة
  • عرض 20 صورة
    عارضة الأزياء أدريانا ليما
  • عرض 20 صورة
    شارليز ثيرون
  • عرض 20 صورة
    عارضة الأزياء الأمريكية الشابة جيجي حديد
  • عرض 20 صورة
    عارضة الأزياء الشابة جيجي حديد
  • عرض 20 صورة
    عيناها من بين الأكثر جاذبية في العالم
  • عرض 20 صورة
    ميجان فوكس 2
  • عرض 20 صورة
    ميجان فوكس
  • عرض 20 صورة
    جيجي حديد
  • عرض 20 صورة
    يضفي اللون الأخضر لعيون شارليز سحرا خاصا وجاذبية مميزة على ملامحها القوية
  • عرض 20 صورة
    عارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما
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لطالما كانت العيون مصدرا للجمال والجاذبية، وفي عالم المشاهير، تألقت العديد من النساء بفضل عيونهن الفريدة التي خطفت الأنظار.

في هذا الصدد، نستعرض لكم صاحبات العيون الأكثر سحرا وجاذبية في العالم، وفقا لموقع "stylecraze".

أنجلينا جولي

تتربع الممثلة الأمريكية القديرة أنجلينا جولي على عرش الجمال بجاذبيتها الاستثنائية، لكن تعتبر عيناها من بين الأكثر جاذبية في العالم، حيث تتميزان بلونهما العميق التي تخطف الأنظار.

آيشواريا راي باتشان

بعد تتويجها بلقب ملكة جمال العالم عام 1994، استحوذت الممثلة الهندية آيشواريا راي باتشان على قلوب الملايين بجمالها وعينيها الفريدتين.

يتميز لون عينيها بمزيج ساحر من الأزرق والأخضر، وهو ما أكسبها ألقابا عالمية مثل "زهرة التوليب العالمية"، وجعلها أيقونة للجمال الطبيعي.

جيجي حديد

تألقت عارضة الأزياء الأمريكية الشابة جيجي حديد في عالم الموضة بجمالها وعينيها الزرقاء الساحرة، التي تعد جزءا من جاذبيتها العصرية وأناقتها اللافتة التي جعلتها واحدة من أبرز عارضات الأزياء.

أدريانا ليما

عارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما رمزا للجمال اللاتيني الساحر، تتميز بجمال طبيعي وعيون زرقاء تخطف الأنظار، وكأنها تعكس سحر شواطئ البرازيل.

شارليز ثيرون

يضفي اللون الأخضر لعيون شارليز سحرا خاصا وجاذبية مميزة على ملامحها القوية، ما جعلها سرعان ما تخطف الأنظار بشخصيتها القوية وجمالها الفريد

ميجان فوكس

رغم الشهرة الواسعة التي حظيت بها الممثلة الأمريكية ميجان فوكس بفضل قوامها الجذاب، إلا أن سرا آخر يكمن في جاذبيتها الساحرة وهي عيناها الزرقاء.

إليزابيث تايلور

تتمتع الممثلة البريطانية إليزابيث تايلور بجمال استثنائي، وشخصية قوية وعينين بنفسجيتين نادرتين، هذا المزيج الفريد جعلها رمزا للجمال، وسرا من أسرار جاذبيتها التي لا تُقاوم.

صاحبات العيون الأكثر سحرا عالم المشاهير النساء
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