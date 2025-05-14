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7 صور ساحرة لـ كريستينا بيشكوفا في فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم

09:52 م الأربعاء 14 مايو 2025
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كتبت- أسماء مرسي:

نشرت ملكة جمال العالم لعام 2024، كريستينا بيشكوفا، مجموعة صور عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، لتخطف الأنظار بإطلالة ساحرة خلال حضورها فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2025.

وتألقت كريستينا بفستان طويل باللون الأزرق الفاتح، تميز بتصميم بأكمام وقصة واسعة تضفي عليه لمسة ملكية.

أما عن اللمسات الجمالية، اعتمدت ملكة مكياجا ناعما بدرجات النيود يتناسب مع لون بشرتها، بينما اختارت تصفيفة شعر مرفوع لأعلى زادت من جمال ملامحها.

ولإكمال هذه الإطلالة، نسقت كلاتش أنيقا وحذاء ذهبيا، ليضفيا لمسة من الفخامة والتميز على حضورها اللافت.

ملكة جمال العالم لعام 2024 كريستينا بيشكوفا إنستجرام كريستينا بيشكوفا مسابقة ملكة جمال العالم
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