يسرا تتألق بالأحمر الناري في افتتاح مهرجان كان السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة يسرا بإطلالتها خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان كان السينمائي 2025.

وظهرت يسرا بفستان باللون الأحمر الناري بقصة الكب وبشكل انسيابي على الجسم.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وخاتم ، وحلق.

ويتوافد النجوم والنجمات العالمية على السجادة الحمراء لمهرجان كان 2025 بإطلالات جذابة تخطف أنظار الجميع وعدسات المصورين.