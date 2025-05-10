لميس رديسي تتألق بإطلالة جذابة في مسابقة ملكة جمال العالم

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت ملكة جمال تونس، لميس رديسي، الأنظار خلال فعاليات حفل افتتاح مسابقة ملكة جمال العالم.

اختارت "لميس" أن تتألق بفستان طويل ذي قصة انسيابية ساحرة، مطرز بالكامل باللون الفضي اللامع.

وأضفى التطريز اللامع، الذي تركز بشكل خاص في الجزء العلوي من الفستان، لمسة من الفخامة والرقي على إطلالتها.

ولإبراز جمال قوامها وأناقة التصميم، قامت ملكة جمال تونس بتنسيق حزام أنيق باللون النبيتي حول منطقة الخصر.

أما عن تسريحة شعرها، اختارت الظهور بشعر منسدل بنعومة على كتفيها.

كما اعتمدت مكياجا ناعما وهادئا ساعدها على إبراز جمال ملامحها الطبيعية.

وأكملت إطلالتها باختيارها كلاتش وحذاء بنفس لون الفستان الفضي اللامع.