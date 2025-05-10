6 صور ساحرة لإطلالة ندى كوسا في مسابقة ملكة جمال العالم

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت ملكة جمال لبنان، ندى كوسا، في حفل افتتاح مسابقة ملكة جمال العالم في نسختها الثانية والسبعين بإطلالة ساحرة وأنيقة، وذلك عبر عدة صور نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

في تفاصيل إطلالتها، اختارت ندى قفطانا تميز بلونه النبيتي، والذي أضفى عليها جاذبية.

وزاد من فخامة القفطان النقوش الذهبية التي تزين أطرافه وأجزاء منه.

أما بالنسبة لمكياجها، فقد اعتمدت درجات النيود الهادئة التي أبرزت جمال ملامحها الطبيعية.

كما اختارت تسريحة الشعر المرفوع الأنيقة التي أضفت لمسة من الرقي على إطلالتها.

بهذه الإطلالة المميزة، استطاعت ملكة جمال لبنان أن تخطف أنظار الجميع في حفل افتتاح هذه المسابقة العالمية.