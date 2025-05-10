من ستفوز باللقب؟.. تعرف على المتسابقات في النسخة الـ72 من ملكة جمال العالم

كتبت- أسماء مرسي:

تشهد ولاية تيلانجانا الهندية اليوم انطلاق فعاليات حفل افتتاح النسخة الثانية والسبعين من مسابقة ملكة جمال العالم.

وتستقبل هذه النسخة منافسة قوية بين 110 متسابقة يمثلن مختلف دول العالم.

قائمة المتسابقات:

ألبانيا: إيلونا ندريكا.

أنغولا: نوريا أسيس.

الأرجنتين: غوادالوبي ألومار.

أرمينيا: أدرين أتشيميان.

أستراليا: ياسمين سترينجر.

بنغلاديش: أكليما أتيكا.

بلجيكا: كارين جانسن.

بليز: شاياري موراتايا.

بوليفيا: أولجا تشافيز.

البوسنة والهرسك: إينا أدروفيتش.

بوتسوانا: أنيسيا جاوثوسي.

البرازيل: جيسيكا بيدروسو.

بلغاريا: تيودورا ميلتينوفا.

كمبوديا: جوليا راسل.

الكاميرون: إيسي برينسس.

كندا: إيما موريسون.

جزر كايمان: جادا رامون.

تشيلي: فرانسيسكا لافانديرو.

الصين: ليو يريد.

كولومبيا: كاتالينا كوينتيرو.

كوت ديفوار: فاتوماتا كوليبالي.

كرواتيا: توميسلافا دوكيتش.

كوراساو: سدود شبرايني.

جمهورية التشيك: أديلا شتروف ريكوفا.

الدنمارك: إيما هيست.

جمهورية الدومينيكان: مايرا أليخاندرا ديلجادو بايز.

الإكوادور: ساندرا ألفارادو.

السلفادور: صوفيا استوبينيان.

إنجلترا: ميلا ماجي.

غينيا الاستوائية: إستيلا نغيما مانجو.

إستونيا: إليز راندما.

إثيوبيا: هاسيت ديريجي أدماسو.

فنلندا: صوفيا سينج.

فرنسا: أجاثي كويت.

ألمانيا: سيلفيا دوري سانشيز.

غانا: جوتا أما بوكواه.

جبل طارق: شانيا باليستر.

اليونان: ستيلياني ميخايلدو.

غوادلوب: نومي ميلن.

غواتيمالا: جيمي إسكوبيدو.

غينيا: كادياتو سافان

غيانا: زاليكا سامويلز.

هايتي: كريستي جيراند.

هندوراس: إيزا إشبيلية.

المجر: أندريا كاتزنباخ.

الهند: نانديني جوبتا.

إندونيسيا: مونيكا كيزيا.

أيرلندا: ياسمين جيرهاردت.

إيطاليا: كيارا إسبوزيتو.

جامايكا: تاهي لوريكا بينيت.

اليابان: كيانا توميتا.

كازاخستان: سابينا إدريسوفا.

كينيا: جريس رامتو.

كوريا: مين جونج.

قيرجيزستان: أيزهان تشاناتشيفا.

لاتفيا: ماريا إليزابيث ميشوروفا.

لبنان: ندى كوسا.

مدغشقر: سيريا تيماجنومبي.

ماليزيا: ساروب روشي.

مالطا: مارتين كوتاجار.

مارتينيك: أوريلي جواكيم.

موريشيوس: وينا إليشا رومنة.

المكسيك: ماريلي ليل.

مولدوفا: أنجلينا تشيتايكا.

منغوليا: إردينيسود باتبايار.

الجبل الأسود: أندريا نيكوليتش.

ميانمار: خيسا خين.

ناميبيا: سلمى كامانيا.

نيبال: سريتشا برادهان.

هولندا: جين كنوستر.

نيوزيلندا: سامانثا بول

نيكاراغوا: فيرمانيا رودريجيز.

نيجيريا: جوي موجيسولا رايمي.

مقدونيا الشمالية: شارنا نيفزاتي.

أيرلندا الشمالية: هانا جونز.

بنما: كارول رودريجيزز.

باراجواي: يانينا جوميز.

بيرو: ستايسى هوامانسيسا.

الفلبين: كريشنا ماري جرافيديز.

بولندا: مايا كلايدا.

البرتغال: ماريا أميليا بابتيستا.

بورتوريكو: فاليريا بيريز.

رومانيا: ألكسندرا بياتريس كاتالين.

اسكتلندا: إيمي سكوت

السنغال: مامي فاما جاي.

صربيا: ألكسندرا روتوفيتش.

سيراليون: لاشيفيه ألبرتا كيزارين ديفيز.

سنغافورة: دلفينا كاترينا لوثر.

سلوفينيا: عليدا تومانيتش.

الصومال: زينب جامع.

جنوب أفريقيا: زوليز جانسن فان رينسبورج.

جنوب السودان: أيوم تيتو ماثييك.

إسبانيا: كورينا جونزاليس.

سريلانكا: أنودي جوناسيكارا.

سورينام: شينيلا روزيندال.