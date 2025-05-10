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مسابقة ملكة جمال العالم تبدأ اليوم.. 50 صورة للمتنافسات على اللقب "بينهن عربيتان"

04:13 م السبت 10 مايو 2025
  • عرض 50 صورة
  • عرض 50 صورة
    اليابان 2025 كيانا توميتا
  • عرض 50 صورة
    إسبانيا 2025 كورينا جونزاليس
  • عرض 50 صورة
    أستراليا 2025 ياسمين سترينجر
  • عرض 50 صورة
    أرمينيا 2025 أدرين أتشيميان
  • عرض 50 صورة
    أوكرانيا 2025 ماريا ميلنيشينكو
  • عرض 50 صورة
    السلفادور 2025 صوفيا استوبينيان
  • عرض 50 صورة
    ندى كوسا من لبنان
  • عرض 50 صورة
    غينيا الاستوائية 2025 إستيلا نغيما مانجو
  • عرض 50 صورة
    الصين 2025 ليو يريد
  • عرض 50 صورة
    بلجيكا 2025 كارين جانسن
  • عرض 50 صورة
    كرواتيا 2025 توميسلافا دوكيتش
  • عرض 50 صورة
    جمهورية الدومينيكان 2025 مايرا أليخاندرا ديلجادو بايز
  • عرض 50 صورة
    الهند 2025 نانديني جوبتا
  • عرض 50 صورة
    اسكتلندا 2025 إيمي سكوت
  • عرض 50 صورة
    بليز 2025 شاياري موراتايا
  • عرض 50 صورة
    جنوب السودان 2025 أيوم تيتو ماثييك
  • عرض 50 صورة
    كمبوديا 2025 جوليا راسل
  • عرض 50 صورة
    كولومبيا 2025 كاتالينا كوينتيرو
  • عرض 50 صورة
    الكاميرون 2025 إيسي برينسس
  • عرض 50 صورة
    بوليفيا 2025 أولغا تشافيز
  • عرض 50 صورة
    أنغولا 2025 نوريا أسيس
  • عرض 50 صورة
    غانا 2025 جوتا أما بوكواه
  • عرض 50 صورة
    اليونان 2025 ستيلياني ميخايلدو
  • عرض 50 صورة
    الدنمارك 2025 إيما هيست
  • عرض 50 صورة
    التشيك 2025 أديلا شتروفيكوفا
  • عرض 50 صورة
    إيطاليا 2025 كيارا إسبوزيتو
  • عرض 50 صورة
    البرازيل 2025 جيسيكا بيدروسو
  • عرض 50 صورة
    نيوزيلندا 2025 سامانثا بول
  • عرض 50 صورة
    جنوب أفريقيا 2025 زوليز جانسن فان رينسبورغ
  • عرض 50 صورة
    إستونيا 2025 إليز راندما
  • عرض 50 صورة
    الأرجنتين 2025 غوادالوبي ألومار
  • عرض 50 صورة
    كوريا 2025 مين جونغ
  • عرض 50 صورة
    تشيلي 2025 فرانسيسكا لافانديرو
  • عرض 50 صورة
    ألمانيا 2025 سيلفيا دوري سانشيز
  • عرض 50 صورة
    الولايات المتحدة 2025 أثينا كروسبي
  • عرض 50 صورة
    بوتسوانا 2025 أنيسيا جاوثوسي
  • عرض 50 صورة
    تونس 2025 لميس ريديسي
  • عرض 50 صورة
    أيرلندا 2025 ياسمين جيرهاردت
  • عرض 50 صورة
    إنجلترا 2025 ميلا ماجي
  • عرض 50 صورة
    ألبانيا 2025 إيلونا ندريكا
  • عرض 50 صورة
    جزر كايمان 2025 جادا رامون
  • عرض 50 صورة
    فنلندا 2025 صوفيا سينغ
  • عرض 50 صورة
    تركيا 2025 إيديل بيلجن
  • عرض 50 صورة
    بنغلاديش 2025 أكليما أتيكا
  • عرض 50 صورة
    إثيوبيا 2025 هاسيت ديريجي أدماسو
  • عرض 50 صورة
    كندا 2025 إيما موريسون
  • عرض 50 صورة
    فرنسا 2025 أجاثي كويت
  • عرض 50 صورة
    الإكوادور 2025 ساندرا ألفارادو
  • عرض 50 صورة
    بلغاريا 2025 تيودورا ميلتينوفا
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تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثانية والسبعين من مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2025، التي تستضيفها مدينة حيدر آباد في ولاية تيلانجانا بالهند، وتستمر حتى يوم 31 مايو 2025.

تُعد هذه المرة الثالثة التي تستضيف فيها الهند هذه المسابقة العالمية، بعد أن استضافتها سابقًا في عامي 1996 و2023.

تشارك في هذه الدورة 110 متسابقة من مختلف أنحاء العالم، يمثلن بلدانهن في هذا الحدث العالمي.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة لافتة من دول عربية، من بينها لبنان ممثلة بـ ندى كوسا وتونس ممثلة بـ لميس ريديسي، حيث تتطلع المتسابقتان لتحقيق إنجاز عربي بارز في المسابقة التي طالما خطفت أنظار العالم.

ومن المقرر أن تشارك ملكة جمال العالم 2024، كريستينا بيشكوفا، في الاحتفاليات لتتويج خليفتها.

وتخضع المتسابقات خلال الأسابيع الثلاثة القادمة لبرنامج مكثف يشمل تحديات في الجمال والموهبة والعمل الإنساني، قبل أن يتم اختيار الفائزة باللقب من بينهن.

قائمة المتسابقات المؤكد مشاركتهن:

ألبانيا: إيلونا ندريكا، 22 عامًا، من تيرانا

أنغولا: نوريا أسيس

الأرجنتين: غوادالوبي ألومار، 20 عامًا، من روساريو

أرمينيا: أدرين أتشيميان

أستراليا: ياسمين سترينجر، 27 عامًا، من جولد كوست

بنغلاديش: أكليما أتيكا

بلجيكا: كارين جانسن

بليز: شاياري موراتايا، 23 عامًا، من مدينة بليز

بوليفيا: أولغا تشافيز، 21 عامًا، من سانتا كروز دي لا سييرا

البوسنة والهرسك: إينا أدروفيتش، 18 عامًا، من زيفينيتشي

بوتسوانا: أنيسيا جاوثوسي، 22 عامًا، من توتومي

البرازيل: جيسيكا بيدروسو، 24 عامًا، من بيراسيكابا

بلغاريا: تيودورا ميلتينوفا

كمبوديا: جوليا راسل

الكاميرون: إيسي برينسس

كندا: إيما موريسون، 24 عامًا، من شابلو

جزر كايمان: جادا رامون

تشيلي: فرانسيسكا لافانديرو، 23 عامًا، من لوس أنجلوس

الصين: ليو يريد، 21 عامًا، من ويفانغ

كولومبيا: كاتالينا كوينتيرو، 24 عامًا، من بوغوتا

كوت ديفوار: فاتوماتا كوليبالي

كرواتيا: توميسلافا دوكيتش، 26 عامًا، من توميسلافغراد

كوراساو: سدود شبرايني

جمهورية التشيك: أديلا شتروفيكوفا، 22 عامًا، من براغ

الدنمارك: إيما هيست

جمهورية الدومينيكان: مايرا أليخاندرا ديلجادو بايز

الإكوادور: ساندرا ألفارادو، 24 عامًا، من سانتو دومينغو

السلفادور: صوفيا استوبينيان

إنجلترا: ميلا ماجي

غينيا الاستوائية: إستيلا نغيما مانجو

إستونيا: إليز راندما

إثيوبيا: هاسيت ديريجي أدماسو

فنلندا: صوفيا سينغ

فرنسا: أجاثي كويت

ألمانيا: سيلفيا دوري سانشيز

غانا: جوتا أما بوكواه

جبل طارق: شانيا باليستر

اليونان: ستيلياني ميخايلدو

غوادلوب: نومي ميلن

غواتيمالا: جيمي إسكوبيدو

غينيا: كادياتو سافان

غيانا: زاليكا سامويلز

هايتي: كريستي جيراند

هندوراس: إيزا إشبيلية

المجر: أندريا كاتزنباخ

الهند: نانديني جوبتا، 20 عامًا، من كوتا

إندونيسيا: مونيكا كيزيا سيمبيرينغ، 22 عامًا، من كارو

أيرلندا: ياسمين جيرهاردت، 25 عامًا، من دبلن

إيطاليا: كيارا إسبوزيتو، 21 عامًا، من كورتي

جامايكا: تاهي لوريكا بينيت، 24 عامًا، من كينغستون

اليابان: كيانا توميتا، 28 عامًا، من طوكيو

كازاخستان: سابينا إدريسوفا، 22 عامًا، من أستانا

كينيا: غريس رامتو

كوريا: مين جونغ

قيرغيزستان: أيزهان تشاناتشيفا

لاتفيا: ماريا إليزابيث ميشوروفا

لبنان: ندى كوسا

مدغشقر: سيريا تيماغنومبي

ماليزيا: ساروب روشي

مالطا: مارتين كوتاجار

مارتينيك: أوريلي جواكيم

موريشيوس: وينا إليشا رومنة

المكسيك: ماريلي ليل

مولدوفا: أنجلينا تشيتايكا

منغوليا: إردينيسود باتبايار

الجبل الأسود: أندريا نيكوليتش

ميانمار: خيسا خين

ناميبيا: سلمى كامانيا

نيبال: سريتشا برادهان

هولندا: جين كنوستر

نيوزيلندا: سامانثا بول

نيكاراغوا: فيرمانيا رودريغيز

نيجيريا: جوي موجيسولا رايمي

مقدونيا الشمالية: شارنا نيفزاتي

أيرلندا الشمالية: هانا جونز

بنما: كارول رودريغيز

باراجواي: يانينا غوميز

بيرو: ستايسى هوامانسيسا

الفلبين: كريشنا ماري غرافيديز

بولندا: مايا كلايدا

البرتغال: ماريا أميليا بابتيستا

بورتوريكو: فاليريا بيريز

رومانيا: ألكسندرا بياتريس كاتالين

اسكتلندا: إيمي سكوت

السنغال: مامي فاما غاي

صربيا: ألكسندرا روتوفيتش

سيراليون: لاشيفيه ألبرتا كيزارين ديفيز

سنغافورة: دلفينا كاترينا لوثر

سلوفينيا: عليدا تومانيتش

الصومال: زينب جامع

جنوب أفريقيا: زوليز جانسن فان رينسبورغ

جنوب السودان: أيوم تيتو ماثييك

إسبانيا: كورينا جونزاليس

سريلانكا: أنودي غوناسيكارا

سورينام: شينيلا روزيندال

ندى كوسا ملكة جمال العالم
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