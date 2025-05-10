تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثانية والسبعين من مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2025، التي تستضيفها مدينة حيدر آباد في ولاية تيلانجانا بالهند، وتستمر حتى يوم 31 مايو 2025.

تُعد هذه المرة الثالثة التي تستضيف فيها الهند هذه المسابقة العالمية، بعد أن استضافتها سابقًا في عامي 1996 و2023.

تشارك في هذه الدورة 110 متسابقة من مختلف أنحاء العالم، يمثلن بلدانهن في هذا الحدث العالمي.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة لافتة من دول عربية، من بينها لبنان ممثلة بـ ندى كوسا وتونس ممثلة بـ لميس ريديسي، حيث تتطلع المتسابقتان لتحقيق إنجاز عربي بارز في المسابقة التي طالما خطفت أنظار العالم.

ومن المقرر أن تشارك ملكة جمال العالم 2024، كريستينا بيشكوفا، في الاحتفاليات لتتويج خليفتها.

وتخضع المتسابقات خلال الأسابيع الثلاثة القادمة لبرنامج مكثف يشمل تحديات في الجمال والموهبة والعمل الإنساني، قبل أن يتم اختيار الفائزة باللقب من بينهن.

قائمة المتسابقات المؤكد مشاركتهن:

ألبانيا: إيلونا ندريكا، 22 عامًا، من تيرانا

أنغولا: نوريا أسيس

الأرجنتين: غوادالوبي ألومار، 20 عامًا، من روساريو

أرمينيا: أدرين أتشيميان

أستراليا: ياسمين سترينجر، 27 عامًا، من جولد كوست

بنغلاديش: أكليما أتيكا

بلجيكا: كارين جانسن

بليز: شاياري موراتايا، 23 عامًا، من مدينة بليز

بوليفيا: أولغا تشافيز، 21 عامًا، من سانتا كروز دي لا سييرا

البوسنة والهرسك: إينا أدروفيتش، 18 عامًا، من زيفينيتشي

بوتسوانا: أنيسيا جاوثوسي، 22 عامًا، من توتومي

البرازيل: جيسيكا بيدروسو، 24 عامًا، من بيراسيكابا

بلغاريا: تيودورا ميلتينوفا

كمبوديا: جوليا راسل

الكاميرون: إيسي برينسس

كندا: إيما موريسون، 24 عامًا، من شابلو

جزر كايمان: جادا رامون

تشيلي: فرانسيسكا لافانديرو، 23 عامًا، من لوس أنجلوس

الصين: ليو يريد، 21 عامًا، من ويفانغ

كولومبيا: كاتالينا كوينتيرو، 24 عامًا، من بوغوتا

كوت ديفوار: فاتوماتا كوليبالي

كرواتيا: توميسلافا دوكيتش، 26 عامًا، من توميسلافغراد

كوراساو: سدود شبرايني

جمهورية التشيك: أديلا شتروفيكوفا، 22 عامًا، من براغ

الدنمارك: إيما هيست

جمهورية الدومينيكان: مايرا أليخاندرا ديلجادو بايز

الإكوادور: ساندرا ألفارادو، 24 عامًا، من سانتو دومينغو

السلفادور: صوفيا استوبينيان

إنجلترا: ميلا ماجي

غينيا الاستوائية: إستيلا نغيما مانجو

إستونيا: إليز راندما

إثيوبيا: هاسيت ديريجي أدماسو

فنلندا: صوفيا سينغ

فرنسا: أجاثي كويت

ألمانيا: سيلفيا دوري سانشيز

غانا: جوتا أما بوكواه

جبل طارق: شانيا باليستر

اليونان: ستيلياني ميخايلدو

غوادلوب: نومي ميلن

غواتيمالا: جيمي إسكوبيدو

غينيا: كادياتو سافان

غيانا: زاليكا سامويلز

هايتي: كريستي جيراند

هندوراس: إيزا إشبيلية

المجر: أندريا كاتزنباخ

الهند: نانديني جوبتا، 20 عامًا، من كوتا

إندونيسيا: مونيكا كيزيا سيمبيرينغ، 22 عامًا، من كارو

أيرلندا: ياسمين جيرهاردت، 25 عامًا، من دبلن

إيطاليا: كيارا إسبوزيتو، 21 عامًا، من كورتي

جامايكا: تاهي لوريكا بينيت، 24 عامًا، من كينغستون

اليابان: كيانا توميتا، 28 عامًا، من طوكيو

كازاخستان: سابينا إدريسوفا، 22 عامًا، من أستانا

كينيا: غريس رامتو

كوريا: مين جونغ

قيرغيزستان: أيزهان تشاناتشيفا

لاتفيا: ماريا إليزابيث ميشوروفا

لبنان: ندى كوسا

مدغشقر: سيريا تيماغنومبي

ماليزيا: ساروب روشي

مالطا: مارتين كوتاجار

مارتينيك: أوريلي جواكيم

موريشيوس: وينا إليشا رومنة

المكسيك: ماريلي ليل

مولدوفا: أنجلينا تشيتايكا

منغوليا: إردينيسود باتبايار

الجبل الأسود: أندريا نيكوليتش

ميانمار: خيسا خين

ناميبيا: سلمى كامانيا

نيبال: سريتشا برادهان

هولندا: جين كنوستر

نيوزيلندا: سامانثا بول

نيكاراغوا: فيرمانيا رودريغيز

نيجيريا: جوي موجيسولا رايمي

مقدونيا الشمالية: شارنا نيفزاتي

أيرلندا الشمالية: هانا جونز

بنما: كارول رودريغيز

باراجواي: يانينا غوميز

بيرو: ستايسى هوامانسيسا

الفلبين: كريشنا ماري غرافيديز

بولندا: مايا كلايدا

البرتغال: ماريا أميليا بابتيستا

بورتوريكو: فاليريا بيريز

رومانيا: ألكسندرا بياتريس كاتالين

اسكتلندا: إيمي سكوت

السنغال: مامي فاما غاي

صربيا: ألكسندرا روتوفيتش

سيراليون: لاشيفيه ألبرتا كيزارين ديفيز

سنغافورة: دلفينا كاترينا لوثر

سلوفينيا: عليدا تومانيتش

الصومال: زينب جامع

جنوب أفريقيا: زوليز جانسن فان رينسبورغ

جنوب السودان: أيوم تيتو ماثييك

إسبانيا: كورينا جونزاليس

سريلانكا: أنودي غوناسيكارا

سورينام: شينيلا روزيندال