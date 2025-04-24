10 صور لـ ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بإطلالة ساحرة في حفل زفافهما

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت ليلي أحمد زاهر بإطلالة ملكية، إذ ارتدت فستانا طويلا منفوشا باللون الأبيض، تميز بأنه مزينا بالتطريزات اللامعة.

واختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى، أبرزت جمال ملامحها.

واعتمدت مكياجا ناعما ملائما لبشرتها.

بينما ارتدى زوجها الفنان هشام جمال بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق باللون الأسود.

ويحتفل هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر بحفل زفافهما اليوم، فى أجواء مليئة بالبهجة والسعادة بحضور الأهل والأصدقاء.

ولفت الأنظار اختيار ليلى لفستان زفاف يجمع بين قصة "السك" التي تبرز جمال قوامها وأنوثتها، وتفصيلة الاكستنشن التي أضفت لمسة فريدة وعصرية على الإطلالة، هذا المزيج منحها مظهرا غير تقليدي وملفتا، وجعلها تبدو كأميرة في ليلة زفافها، وفقا لموقع "brydenapparel"

كما أن قصة الفستان التي تحدد الجسم ساهمت في إبراز جمالها الطبيعي وأناقتها.

ولم يقتصر جمال الفستان على تصميمه وقصته، بل الخامة الفاخرة المصنوع منها، وهي قماش الدانتيل الراقي.

الدانتيل يعتبر من الأقمشة الفخمة والأنيقة، كما أن النقوش التي تزين نسيجه أضفت على الفستان تفاصيل جمالية ساحرة وملفتة للأنظار، لتكتمل بذلك إطلالة ليلى الملكية في ليلة زفافها الأسطورية.