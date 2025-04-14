مصرية.. 20 صورة ومعلومات عن مصممة إطلالة محمد رمضان المثيرة للجدل

جدل واسع أثارته إطلالة محمد رمضان خلال ظهوره في مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، المقام في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

والمهرجان الذي يقام في نادي "إمباير بولو" بمدينة إنديو في ولاية كاليفورنيا، على فترتين، الأولى من 11 إلى 13 أبريل، والثانية من 18 إلى 20 أبريل، شهد ظهو محمد رمضان، بإطلالة غريبة للغاية.

وظهر "رمضان" على المسرح بإطلالة أشبه بـ"بدلة رقص"، ونسق معها بنطلون أسود وكارديجان بنفس اللون، تميز بتصميم مطبوع على ظهره يحمل رمز مفتاح الحياة الفرعوني.

وكان وراء إطلالة محمد رمضان، مصممة الأزياء المصرية الشهيرة، فريدة تمراز، لكن ماذا نعرف عنها؟.

فريدة تمراز تحمل الجنسية المصرية، وعمرها 33 عاما

خريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 2012، وتخصصت في الاتصالات التسويقية المتكاملة وتخصص فرعي في إدارة الأعمال وعلم النفس.

كما حصلت على درجة الماجستير في الاتصالات التسويقية من الجامعة، حيث تخصصت في مجال الترويج وتسويق الموضة.

تهدف تمراز إلى الجمع بين ما درسته بالجامعة وطموحاتها في مجال التصميم والموضة

في تصريحات لها، أكدت رغبتها في أن تعيد وضع مصر على خريطة الموضة العالمية وتحفيز صناعة الأزياء في مصر.

تعتبر اسما لامعا في عالم الموضة العالمية، وهي مصممة العلامة تجارية في عالم الموضة والأزياء، والتي تعرف باسم Temraza

فريدة تمرازا أول مصممة أزياء مصرية تظهر تصميماتها على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار 2016.

تعتبر أول مصممة أزياء مصرية تعرض تصميمها في مهرجان كوتشيلا.

وصف حسابها على إنسجرام، إطلالة محمد رمضان، بأنها قطعة فنية مصنوعة يدويًا من الخرز، مستوحاة من رموز مصرية قديمة ومفتاح الحياة.

أول مصرية تحصل على جائزة أفضل مصممة أزياء في أسبوع الموضة في نيويورك لعام 2017

أول مصرية تفوز بالمركز الأول من بين 15 مصمما دوليا في أسبوع الموضة في باريس، وكذلك أول مصرية تضع بصمة في أسبوع الموضة في لندن.

صممت تمراز مجموعة أزياء فريدة بعنوان The Xecutive للنساء من قبل نساء مثلهن بهدف تصميم أزياء خاصة تناسب المرأة العاملة المحترفة

ماركتها المسجلة في تصميم إطلالاتها هي الخرز، فهي تعتبره كنزا سحريا تطوعه وتستخدمه بشكل عصري يلائم الذوق الأوروبي والشرقي على حد سواء.

تصدرت أحد تصميماتها غلاف مجلة "فلير" الباريسية المتخصصة في الأزياء

افتتحت متجرا باسمها في كل من لندن وبيفرلي هيلز

صممت للعديد من المشاهير مثل: كيري أندروود وكاميلا كابيل ووتايرا بانكس، وهيفاء وهبي وكارول سماحة.

في عام 2021، أصدرت كتابها الأول (Fashion Branding and Social Media: A Practical Guide).

هي أيضًا سفيرة الموضة لمصر، ومديرة مجلس مصممي الأزياء العالميين عن منطقة شمال أفريقيا، وسفيرة منطقة شمال أفريقيا في (Fashion Business Association of America).

تستوحي أغلب تصميماتها من الحضارة الفرعونية

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