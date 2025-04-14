هجوم على بدلة الرقص.. محمد رمضان يثير الجدل بإطلالة غريبة وصادمة- وناقد يعلق

كتبت- أسماء مرسي:

أثار الفنان محمد رمضان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بإطلالة غير تقليدية وغريبة في حفله بمهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، المقام في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

"بدلة رقص" تثير سخرية وانتقادات الجمهور

ظهر "رمضان" على المسرح بإطلالة وصفه العديد من المتابعين بأنه أشبه بـ "بدلة رقص"، ونسق معها بنطلون أسود وكارديجان بنفس اللون، تميز بتصميم مطبوع على ظهره يحمل رمز مفتاح الحياة الفرعوني.

سرعان ما تفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذه الإطلالة، حيث عبر البعض عن استغرابهم ودهشتهم، بينما وصفها آخرون بالسخرية، مشيرين إلى تشابهها بملابس الرقص الاستعراضي.

ناقد موضة يصف الإطلالة بـ "غير راقية" ويسيء للفلكلور المصري

في هذا السياق، علق ناقد الموضة خالد عبد العزيز على إطلالة محمد رمضان، مشيرا أنها غير مقبولة ولا تعبر عن أي رُقي.

وأضاف "عبد العزيز" لـ "مصراوي" أن الفنان أساء كذلك اختيار طريقة ارتداء الإكسسوارات الفرعونية التي اعتمدها، مشيرا تحديدا إلى ارتدائه "كوليه فرعوني" بشكل مقلوب.

واعتبر الناقد أن هذه الإطلالة بشكل عام "أساءت للفلكلور المصري" ولم تقدمه بصورة لائقة.

"بضاعة خسرانة".. الإطلالة لا تعبر عن الموضة أو الهوية المصرية

وتابع ناقد الموضة أن الإطلالة لا تعبر عن الموضة ولا عن الفن المصري الأصيل، ووصفها بـ "البضاعة الخسرانة" التي لا تعكس هوية المجتمع المصري وثقافته الفنية.