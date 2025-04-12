كالأميرات.. 10 صور لـ لإطلالة نارين بيوتي خطفت الأنظار في حفل زفافها

كتبت- أسماء مرسي:

تحتفل اليوم "اليوتيوبر" السورية نارين بيوتي بزفافها على رجل الأعمال رامي سامو، وسط أجواء من البهجة والفرح.

وتألقت العروس بإطلالة ملكية ساحرة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض بتصميم "الأوف شولدر"، مزينا بأكمام دانتيل أنيقة، من توقيع مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب.

واعتمدت نارين مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها.

وصففت شعرها بتسريحة منسدلة زادتها أنوثة وجاذبية.

أما زوجها رامي سامو، أطل ببدلة سوداء أنيقة، ونسق معها قميصا باللون الأبيض وربطة عنق سوداء.