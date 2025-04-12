إعلان

كالأميرات.. 10 صور لـ لإطلالة نارين بيوتي خطفت الأنظار في حفل زفافها

07:11 م السبت 12 أبريل 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    نارين بيوتي (9)
  • عرض 11 صورة
    نارين بيوتي (7)
  • عرض 11 صورة
    نارين بيوتي (8)
  • عرض 11 صورة
    نارين بيوتي (4)
  • عرض 11 صورة
    نارين بيوتي (5)
  • عرض 11 صورة
    نارين بيوتي (2)
  • عرض 11 صورة
    نارين بيوتي (3)
  • عرض 11 صورة
    نارين بيوتي (6)
  • عرض 11 صورة
    نارين بيوتي (1)_1
  • عرض 11 صورة
    نارين بيوتي (10)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

تحتفل اليوم "اليوتيوبر" السورية نارين بيوتي بزفافها على رجل الأعمال رامي سامو، وسط أجواء من البهجة والفرح.

وتألقت العروس بإطلالة ملكية ساحرة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض بتصميم "الأوف شولدر"، مزينا بأكمام دانتيل أنيقة، من توقيع مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب.

واعتمدت نارين مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها.

وصففت شعرها بتسريحة منسدلة زادتها أنوثة وجاذبية.

أما زوجها رامي سامو، أطل ببدلة سوداء أنيقة، ونسق معها قميصا باللون الأبيض وربطة عنق سوداء.

نارين بيوتي حفل زفاف نارين بيوتي رجل الأعمال رامي سامو إيلي صعب إطلالة نارين بيوتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي وبيراميدز 0-0
ماذا حدث في العقار رقم (2) بالوايلي.. معاينة النيابة: "سقوط الأرضية وتصدع السقف"
الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة مع فرص لتساقط الأمطار خلال الأيام المقبلة