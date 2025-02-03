بدون بطانة وشفافة.. أجرأ إطلالات نجوم العالم في حفل جرامي 2025

15 صورة من ديفيليه هاني البحيري يخطف الأنظار في أسبوع الموضة الفرنسي

كتبت- آلاء نبيل :

أنطلق خلال الساعات الماضية حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية "Grammy Awards" لعام 2025، في دورتها الـ67، بحضور عدد من مشاهير الغناء العالميين.



وفي السطور التالية يستعرض مصراوي، أجرأ إطلالات المشاهير خلال الحفل، وفقًا لما ذكرته موقع Harper's BAZAAR.

جينفر لوبيز

ارتدت فستان مقسم لجزئين، للجزء العلوي يشبه التوب باللون الاسود بأكمام طويلة ورقبة عالية، أما الجزء السفلي كان مطرز بالكامل وقصته غريبة، بدون بطانة باللون البيج.

مايلي سايرس

ارتدت فستان طويلا سكك بالجلد، لونه أسود، وبقصة أكس كاشفه للصدر والبطن، وفتحة ساق جريئة، ونسقت معه حذاء عالي بنفس اللون.

تايلور سويفت

ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة، وقصة الكب، ومزود بقصة من الجنب، واختارت اللون الأحمر الناري، واختارت حذاء ومجوهرات بنفس اللون.



شاكيرا

ارتدت فستانا طويلا بقصة الكت، مطرز باللون الاسود والبرتقالي، وبفتحة ساق جريئة، وبدون بطانة سفلية، ونسقت معه حذاء باللون الاسود.

جانيل موناي

ارتدات بدلة كلاسيكية باللون الكحلي، مقسمة لجاكت اوفر سايز دون ارتداء قطعة أسفله، مع بنطلون وايد ليج، ونسقت مع الإطلالة قبعة بنفس لون البدلة.