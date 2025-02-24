10 فساتين لـ رزان جمال أثارت تفاعلا.. وناقد موضة يعلق: "بساطة وأناقة"

كتبت- أسماء مرسي:

تصدرت الفنانة اللبنانية رزان جمال "التريند" بعد حديثها عن مشاركتها في فيلم "أسد" مع الفنان محمد رمضان.

وتتميز رزان جمال بأناقتها وجاذبيتها، وقد تألقت في العديد من المناسبات والإطلالات التي شاركتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنوعت إطلالاتها بين الفساتين الأنيقة والبدلات العصرية، وقد اعتمدت في كثير من الأحيان على الألوان الجريئة والتصاميم المميزة.

أبرز إطلالات رزان جمال على مواقع التواصل الاجتماعي:

فستان أسود ساحر

أشاد ناقد الموضة محمد الشريف عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" بإطلالة الفنانة رزان جمال التي خطفت بها الأنظار في حفل "Joy Awards "، حيث ارتدت فستانا طويلا أسود ساحر من تصميم دار أزياء "ديور"، تميز بأنه منفوشا من أسفل.

واختارت وضع مكياج بدرجات النيود، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

وصف "الشريف" الفستان بأنه يناسب شكل جسم رزان وبشرتها بشكل مثالي، مشيرا إلى أن اللوك بأكمله يعكس أناقة ورقي وبساطة لا تُقاوم.

فستان أبيض

كما ظهرت "رزان" مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض بقصة ضيقة، مع وضع مكياج بدرجات الألوان الترابية، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

توب بيج

كما اختارت الظهور بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت توب باللون البيج ونسقت أسفله جيب من خامة الجلد، وحرصت على وضع مكياج بدرجات النيود.

فستان أحمر ساحر

كما ارتدت رزان فستانا باللون الأحمر بقصة "الأون شولدر"، وتميز بأنه مزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، وبمكياج ناعم.

جاكيت قصير

بينما أطلت في إطلالة أخرى مرتدية جاكيت مزيج من اللونين الأسود والأبيض، ونسقت أسفله جيب قصير باللون الأسود، مع مكياج بدرجات الألوان الترابية.

فستان بينك

وتألقت بإطلالة مميزة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون البينك الفاتح بصيحة "الظهر المكشوف"، وجاء تصميم الفستان منفوشا من أسفل، ومزود بفتحة ساق جريئة، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفها.

فستان فضي

كما اختارت الظهور بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الفضي والأبيض، وحرصت على وضع مكياج بدرجات النيود، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

فستان من خامة الجينز

ظهرت أيضا بإطلالة أخرى، إذ ارتدت فستانا طويلا من خامة الجينز، ونسقت أسفله حزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ناعما وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

جامبسوت أسود

كما ارتدت جامسبوت باللون الأسود بقصة جريئة، جاء مكشوفا عند منطقة الصدر، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفها، وبمكياج ناعم.

فستان قصير

وتألقت أيضا بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا قصير باللون الأسود، ونسقت أسفله حذاء طويل بنفس اللون، وتصفيفة شعر مرفوعة لأعلى.

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