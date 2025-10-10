أنابيلا هلال تتألق في أحدث ظهور لها.. وهذا سر الإطلالة

شاركت الفنانة ملك بدوي جمهورها بأحدث إطلالة أنيقة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اختارت فستانا قصيرا باللون الأسود مزينا بنقاط بيضاء، مما أضفى عليها مظهرا عصريا وجذابا.

تميز الفستان بقصته البسيطة التي تبرز رشاقة ملك، مع أكمام قصيرة تضفي لمسة من الحيوية على الإطلالة.

سر اختيارها اللوك



واختارت تنسيق هذا اللوك مع إكسسوارات بسيطة وأنيقة، مما حافظ على توازن بين الجرأة والأناقة.

وأكملت ملك بدوي إطلالتها بشعر منسدل بشكل طبيعي ومكياج ناعم أظهر إشراقة بشرتها وجمال ملامحها، مع لمسة من أحمر الشفاه بدرجة هادئة تناسب طبيعة الإطلالة.

كما تفاعل متابعو الفنانة بشكل واسع مع هذه الصور، مؤكدين أن ملك بدوي أثبتت مرة أخرى قدرتها على اختيار أزياء تجمع بين العصرية والبساطة، مما يعكس ذوقها الرفيع وشخصيتها المرحة.