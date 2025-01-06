غير مناسبة وكارثية.. 11 صورة لأسوأ إطلالات حفل جلوب

دون بطانة وشفافة.. 25 لاجرأ إطلالات النجمات في عام 2024

كتبت- آلاء نبيل

تجمعت أكبر نجمات هوليوود لحضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورته ال 82، الذي أقيم يوم الأحد في فندق بيفرلي هيلتون في لوس أنجلوس.

وبحسب موقع Newyorktimes، إليك أسوأ الإطلالات لنجمات هوليوود في حفل توزيع الجوائز جولدن جلوبز لعام 2025.

أرياناجراندي

ارتدت الممثلة أريانا فستانا طويلا بقصه الكب، ولكنه يعتمد على قصة من الستينات، وكان الجزء العلوي بالدانتيل ، والجزء السفلي بقصة كروازية باللون الاصفر، ونسقت معه جوانتي باللون الابيض، ووصف النقاد الاطلالة لا تناسب الحفل.

جلين كلوز

ارتدت النجمة جلين فستانا سك طويل، واكمام طويلة وعاليه من الكتف، باللون الاسود، ومزود بكتابات على الفستان بأكمله باللون الابيض.

أيو إيديبيري

ارتدت الممثلة أيو بدلة رمادي بصيحة الاوفر سايز، ومزود بكرافت على شكل ورق الشجر باللون الذهبي، ويرى النقاد أنها لا تتناسب مع أجواء الحفل.

سينثيا إيريفو

ارتدت فستانا طويلا كت بفتحة صدر، باللون الابيض والسيلفر، ولكن الجزء العلوي لا يتناسب مع القصة السفلية، ما جعلها مُلفته للأنظار، لعدم تناسبه مع الحفل.

مايلي سايرس

ارتدت النجمة مايلي فستانا طويلا بقصة غريبة من الصدر تشبه العنكبوت ، وفتحة ظهر كبيرة، ورأى نقاد الموضة أن الإطلالة لا تناسب الحفل.