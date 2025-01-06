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بـ فستان نسائي جريء ودقن.. جوناثان فان نيس يثير الجدل في حفل جولدن جلوب

كتبت- آلاء نبيل

تجمعت أكبر نجمات هوليوود لحضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورته ال 82، الذي أقيم يوم الأحد في فندق بيفرلي هيلتون في لوس أنجلوس.

يستعرض موقع " مصراوي" أبرز الإطلالات الجريئة في حفل توزيع جوائز جولدن جلوبز بدروته ال 82

مايلي سايرس

ارتدت النجمة مايلي فستان أسود سك، بقصة مكشوفه في الصدر ط، وظهر مكشوف، واختارت تسريحة شعر ملموم، مع مكياج قويا تبرز ملامحها الجذابة.

نيكول كيدمان

ارتدت فستانا طويلا باللون السيلفر، بفتحة ظهر مكشوف، واختارت تشريحة الشعر الملموم "بوني تيل"، ووضعت مكياجا رقيقا بدرجات النيود.



آشلي جراهام

ارتدت مصممة الازياء آشلي فستانا طويل، بقصة الميرميد، وفتحة صدر مكشوفه على شكل V، واختارت تسريحة شعر ملموم، ووضعت مكياجا رقيقا.

داكوتا فانينج

ارتدت فستانا طويلا بقصة الكب، وفتحة ساق جريئة باللون الأحمر، واختارت ترك شعرها منسدل، ووضعت مكياجا تكمن قوته في أحمر الشفاه باللون الاحمر الناري.

بريانا لاباجليا

ارتدت الممثلة بريانا، فستانا سك طويل، بقصة الكب وفتحة الصدر الجريئة، وفتحة في الساق باللون الاوكسديه اللامع، واختارت تسريحة شعر مرفوع لاعلى، ومكياجا رقيقا يبرز جمال ملامحها.