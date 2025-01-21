لابسة ستارة صالون وفستان كارثي وشفاف.. خبير يعلق على إطلالات النجمات في Joy Awards

"اللوك غير موفق".. خبير موضة يعلق على إطلالة أنغام في Joy Awards

كتبت- شيماء مرسي

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا والمصري محمد الشريف على إطلالات نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان Joy Awards ،وفي هذا التقرير يستعرض "مصراوي" أبرزها:

إلهام شاهين:

وصف ناقد الموضة المصري محمد الشريف إطلالتها قائلا: " أن اللوك كلاسي، وراقي للغاية، وفي تاتش رويالتي".

وأضاف أن المكياج والمجوهرات وتسريحة الشعر شيك وفي منتهي الجمال، وتقييمه لهذه الإطلالة 10 من 10.

سوسن بدر:

علق ناقد الموضة المصري محمد الشريف على إطلالتها قائلا: "الفستان خطير وهي في منتهى الرقي والشياكة والأناقة، نيفرتيتي بعثت من جديد على السجادة البنفسجية".

وأوضح أن المكياج والمجوهرات وتسريحة الشعر كانوا موفقين للغاية، وتقييمه لهذه الإطلالة 10 من 10.

ريهام حجاج:

وصف ناقد الموضة المصري محمد الشريف إطلالة الفنانة ريهام حجاج بأنها جذابة وأن اختيار الفستان خطير وراقي ووجود الكيب خلى اللوك فيه تتش درامتيك.

وأضاف أن المكياج والمجوهرات وتسريحة الشعر لايق عليها وجعل الإطلالة أكثر رقي، وتقييمه لهذه الإطلالة 10 من 10.

شيرين رضا:

وصف خبير الموضة اللبناني إيلي حنا إطلالة الفنانة شيرين رضا بأنها مثل الجدار الشائك، كما أن الإطلالة لا تناسبها إطلاقا".

رانيا يوسف:

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالة الفنانة رانيا يوسف قائلا: "لابسة ستارة صالون بيت جدي مع الشراشيب كمان، بس المرة دي مفيش بطانة ولا اترفعت البطانة".

وأضاف أن رانيا قادرة على ارتداء ملابس أنيقة، ولكن يبدو أنها لا تختارها بعناية.

رزان جمال:

أشاد ناقد الموضة المصري محمد الشريف بإطلالة الفنانة رزان جمال ووصف إطلالتها قائلا: "الفستان يناسب شكل جسمها وبشرتها، واللوك بأكمله يعكس أناقة ورقي وبساطة لا تُقاوم".

وتقييمه لهذه الإطلالة 10 من 10.

تارا عماد:

وأشاد ناقد الموضة المصري محمد الشريف بإطلالتها، قائلا: "الفستان تصميمه فريد ويلائم قوامها الرشيق وأبرز جمال جسدها".

وأوضح أن اختيار اللون والقماشة أضفى عليها لمسة من الرقي والأناقة، كما أن المكياج الهادئ والشعر الأنيق والمجوهرات أكملت الإطلالة بنجاح، ما جعلها تبدو كالقمر.

هاندا أرتشيل:

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالتها قائلا: "تصميم الفستان قديم ولا يتناسب مع المهرجان، كما أن المكياج وتسريحة الشعر غير موفقين، وتقييمه للإطلالة 6.75/10

درة:

وصف ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا فستان الفنانة درة بأنه لم يكن الأفضل في الحفل، حتى مقارنة بفساتين درة السابقة، كما أن التناقض بين لون الفستان والبطانة واضح جدا، مما يقلل من جمال الإطلالة.

هنا الزاهد:

أشاد ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا بـ لوك هنا الزاهد وأنها خطفت الأنظار بتغيير جذري في لون شعرها، حيث قررت اعتماد لون شعر داكن غامق، والذي أضفى عليها لمسة من الأناقة، وأبرز ملامحها وجمال بشرتها بشكل ملحوظ.

إنجي كيوان:

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالة أنجي قائلا: "الفستان مناسب جدا لجسمها والإطلالة بشكل عام جيدة، وورغم إعجابه بجمالها وأناقتها، إلا أنه اقترح أن يكون تسريح شعرها مرفوعا لأعلى، وأعطى الإطلالة 8/10.