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"اللوك غير موفق".. خبير موضة يعلق على إطلالة أنغام في Joy Awards

07:30 م الثلاثاء 21 يناير 2025
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    أنغام
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    المطربة أنغام2
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كتبت- آلاء نبيل:

علق ناقد الموضة المصري محمد الشريف خلال مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"على إطلالة المطربة أنغام، خلال حضورها مهرجان جوائز Joy Awards في نسخته الخامسة بـ الرياض.

ظهرت " أنغام " بإطلالة لامعة، إذ ارتدت فستانا طويلا بقصة الكب وعليه جوانتي بالجلد، وسكارف على الرقبة يصل إلى نهاية الفستان، وقصة الباييت من الوسط، ومزود بفتحة ساق من الأسفل، ، باللون الاسود والذهبي اللامع.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الكتف، ونسقت مع الإطلالة كلاتش على شكل "مايك"

وصف ناقد الموضة المصري إطلالتها قائلا: " أن اللوك غير موفق تماما، لاختيارها فستان بقصة البايتت مع جوانتى جلد، والسكارف على الرقب ليه كل ده، ويعتبر أحلى حاجة في اللوك الميك اب والشعر والمجوهرات والكلاتش".

وأضاف أن بالرغم من جمال أنغام ولكن الفستان ولا اللوك يليق بها، وحزين لاختيارها لأنها تختار أشيك من هذه الإطلالة في الحفلات، وتقيمه لهذه الإطلالة 0 من 10.

إطلالة أنغام في Joy Awards ناقد الموضة المصري محمد الشريف مهرجان جوائز JOY AWARDS
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