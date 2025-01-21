"فستان بسيط زيادة عن اللزوم".. ناقد موضة يعلق على إطلالة نور الغندور.. 6 صور

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فستان ملكي وشيك.. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في Joy Awards

كتبت- آلاء نبيل:

علق ناقد الموضة المصري محمد الشريف خلال مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"على إطلالة الفنانة نور الغندور، خلال حضورها مهرجان جوائز Joy Awards في نسخته الخامسة بـ الرياض.

ظهرت " نور " بإطلالة لامعة، إذ ارتدت فستانا طويلا سك بأكمام طويلة، باللون النبيتي اللامع.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الكتف، ونسقت مع الإطلالة مجوهرات ماسية لامعة تمثلت في أقراط، وخواتم.

وصف ناقد الموضة المصري إطلالتها قائلا: " أن الفستان حلو وسيمبل زيادة عن اللزوم على الحفل، لا يوجد تفاصيل به". وأضاف أن المكياج والمجوهرات وتسريحة الشعر تناسب بساطة اللوم، وتقييمه لهذه الإطلالة 8 من 10.