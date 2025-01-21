إعلان

"نفرتيتي بُعثت من جديد"- خبير موضة يعلق على إطلالة سوسن بدر.. 7 صور

04:26 م الثلاثاء 21 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    سوسن بدر
  • عرض 4 صورة
    سوسن
  • عرض 4 صورة
    اطلالة سوسن بدر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آلاء نبيل:

علق ناقد الموضة المصري محمد الشريف خلال مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"على إطلالة الفنانة سوسن بدر، خلال حضورها مهرجان جوائز Joy Awards في نسخته الخامسة بـ الرياض.

ظهرت " سوسن " بفستان من تصميم بيتر عبدالكريم، إذ ارتدت فستانا طويلا سك بأكمام، ومزود بغطاء رأس، ومطرز بالكامل مع حزام في منطقة الوسط، باللون البينك.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات البينك، واختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الكتف، ونسقت مع الإطلالة مجوهرات ماسية لامعة تمثلت في أقراط، وخواتم.

وصف ناقد الموضة المصري إطلالتها قائلا: " أن الفستان خطير وهي في منتهى الرقي والشياكة والأناقة، نيفرتيتي بعثت من جديد على السجادة البنفسجية".

وأضاف أن المكياج والمجوهرات وتسريحة الشعر في منتهي الجمال، وتقييمه لهذه الإطلالة 10 من 10.

سوسن بدر الفنانة سوسن بدر مهرجان جوائز JOY AWARDS
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فستان ملكي وشيك.. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في Joy Awards

إعلان

إعلان

مؤسسات دولية و19 خبيرا: 2025 عام خفض الفائدة الكبير في مصر
تحذير عاجل من الأرصاد: حالة سريعة من التقلبات الجوية تضرب مصر