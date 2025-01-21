"نفرتيتي بُعثت من جديد"- خبير موضة يعلق على إطلالة سوسن بدر.. 7 صور

"زي القمر والفستان خطير".. ناقد موضة يعلق على إطلالة ريهام حجاج في Joy

فستان ملكي وشيك.. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في Joy Awards

"فستان بسيط زيادة عن اللزوم".. ناقد موضة يعلق على إطلالة نور الغندور..

كتبت- آلاء نبيل:

علق ناقد الموضة المصري محمد الشريف خلال مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"على إطلالة الفنانة سوسن بدر، خلال حضورها مهرجان جوائز Joy Awards في نسخته الخامسة بـ الرياض.

ظهرت " سوسن " بفستان من تصميم بيتر عبدالكريم، إذ ارتدت فستانا طويلا سك بأكمام، ومزود بغطاء رأس، ومطرز بالكامل مع حزام في منطقة الوسط، باللون البينك.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات البينك، واختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الكتف، ونسقت مع الإطلالة مجوهرات ماسية لامعة تمثلت في أقراط، وخواتم.

وصف ناقد الموضة المصري إطلالتها قائلا: " أن الفستان خطير وهي في منتهى الرقي والشياكة والأناقة، نيفرتيتي بعثت من جديد على السجادة البنفسجية".

وأضاف أن المكياج والمجوهرات وتسريحة الشعر في منتهي الجمال، وتقييمه لهذه الإطلالة 10 من 10.