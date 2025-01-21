"زي القمر والفستان خطير".. ناقد موضة يعلق على إطلالة ريهام حجاج في Joy Awards

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فستان ملكي وشيك.. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في Joy Awards

"فستان بسيط زيادة عن اللزوم".. ناقد موضة يعلق على إطلالة نور الغندور..

كتبت- آلاء نبيل:

علق ناقد الموضة المصري محمد الشريف خلال مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"على إطلالة الفنانة ريهام حجاج، خلال حضورها مهرجان جوائز Joy Awards في نسخته الخامسة بـ الرياض.

ظهرت " ريهام " بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانا طويلا سك بقصة الكب باللون السيلفر، ومزود بـ كيب منفوش ومزود بأكمام منفوشة أيضًا باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر الملموم لأعلى، ونسقت مع الإطلالة مجوهرات ماسية لامعة تمثلت في قلادة و أقراط، وخواتم.

وصف ناقد الموضة المصري إطلالتها قائلا: " أن اختيار الفستان خطير وفي منتهى الرقي، ووجود الكيب خلى اللوك فيه تتش درامتيك".

وأضاف أن المكياج والمجوهرات وتسريحة الشعر لايق عليها وجعل الإطلالة أكثر رقي، وتقييمه لهذه الإطلالة 10 من 10.