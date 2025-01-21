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"زي القمر والفستان خطير".. ناقد موضة يعلق على إطلالة ريهام حجاج في Joy Awards

03:56 م الثلاثاء 21 يناير 2025
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    ريهام حجاج
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    الفنانة ريهام حجاج
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كتبت- آلاء نبيل:

علق ناقد الموضة المصري محمد الشريف خلال مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"على إطلالة الفنانة ريهام حجاج، خلال حضورها مهرجان جوائز Joy Awards في نسخته الخامسة بـ الرياض.

ظهرت " ريهام " بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانا طويلا سك بقصة الكب باللون السيلفر، ومزود بـ كيب منفوش ومزود بأكمام منفوشة أيضًا باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر الملموم لأعلى، ونسقت مع الإطلالة مجوهرات ماسية لامعة تمثلت في قلادة و أقراط، وخواتم.

وصف ناقد الموضة المصري إطلالتها قائلا: " أن اختيار الفستان خطير وفي منتهى الرقي، ووجود الكيب خلى اللوك فيه تتش درامتيك".

وأضاف أن المكياج والمجوهرات وتسريحة الشعر لايق عليها وجعل الإطلالة أكثر رقي، وتقييمه لهذه الإطلالة 10 من 10.

ريهام حجاج ناقد الموضة المصري محمد الشريف الفنانة ريهام حجاج Joy Awards
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