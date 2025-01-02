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بإطلالة الأميرات.. مي فاروق ومحمد العمروسي يخطفان الأنظار في حفل زفافهما

06:50 م الخميس 02 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عقد قران مي فاروق و محمد العمروسي
  • عرض 4 صورة
    عقد قران مي فاروق و محمد العمروسي
  • عرض 4 صورة
    عقد قران مي فاروق و محمد العمروسي
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كتبت- نرمين ضيف الله

احتفل اليوم الخميس الموافق 2 يناير، الفنان محمد العمروسي ومي فاروق بحفل زفافهم وسط الأهل والأحباب.

وأطلت بفستان أبيض "كت" ملائكي، وطرحة رأس طويلة مطعمة بالخرز الأبيض من "اللؤلؤ"، وبوكية ورد أبيض.

الفستان مطعم بورد أبيض من "الدانتل"، ونسقت معه مجوهرات مكونة من خاتم وحلق وأسورة.

واعتمدت مكياج بدرجات الكشمير، ورسمت عيون اسموكي.

وارتدى الفنان محمد العمروسي، بدلة زفاف باللون الأسود، ونسق أسفلها شميز أبيض، وربطة عنق.

مي فاروق بإطلالة الأميرات عقد قران مي فاروق ومحمد العمروسي الفنان محمد العمروسي المطربة مي فاروق مي فاروق بفستان أبيض كت ملائكي
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