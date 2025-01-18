5 معلومات عن فستان ومجوهرات الفنانة درة في حفل JOY AWARDS

أثارت الجدل بجمالها في السعودية.. 20 صورة ومعلومات عن عارضة الأزياء نور

أثارت الجدل.. 6 صور لملكة جمال مصر بإطلالة غريبة في مهرجان JOY AWARDS بالسعودية

بحقيبة يد تصل إلى مليون جنيه.. 10 صور لـ أسما إبراهيم أثارت الجدل

إعادة الألبوم

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة درة خلال حضورها مهرجان جوائز JOY AWARDS بالرياض في نسخته الخامسة، بإطلالة ساحرة.

أطلت درة بفستان أنيق يجمع بين اللونين الأحمر والموف الداكن، تميز بأنه بقصة ضيقة وبشكل إنسيابي منسدل على جسمها.

والفستان من توقيع مصمم الأزياء جان بيير خوري، والاستايلست محمد أشرف.

والمكياج بواسطة خبيرة التجميل مني جمال.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها بشكل عفوي.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة، وخاتم من العلامة التجارية الشهيرة "شوبارد".