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5 معلومات عن فستان ومجوهرات الفنانة درة في حفل JOY AWARDS

11:47 م السبت 18 يناير 2025
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة درة خلال حضورها مهرجان جوائز JOY AWARDS بالرياض في نسخته الخامسة، بإطلالة ساحرة.

أطلت درة بفستان أنيق يجمع بين اللونين الأحمر والموف الداكن، تميز بأنه بقصة ضيقة وبشكل إنسيابي منسدل على جسمها.

والفستان من توقيع مصمم الأزياء جان بيير خوري، والاستايلست محمد أشرف.

والمكياج بواسطة خبيرة التجميل مني جمال.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها بشكل عفوي.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة، وخاتم من العلامة التجارية الشهيرة "شوبارد".

درة الفنانة درة Joy Awards إطلالة درة
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