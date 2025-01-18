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بحقيبة يد تصل إلى مليون جنيه.. 10 صور لـ أسما إبراهيم أثارت الجدل

11:13 م السبت 18 يناير 2025
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    الإعلامية أسما إبراهيم (6)
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    حقيبة من العلامة التجارية هيرميس
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الإعلامية أسما إبراهيم في أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة، إذ شاركت جمهورها عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وأطلت أسما بجاكيت باللون البرتقالي ونسقت معه بنطلون جينز وتوب باللون الأبيض.

واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفها.

كما نسقت مع إطلالتها حقيبة من العلامة التجارية "هيرميس" يصل سعرها 16,500 دولار، أي 829 ألف جنيه، أي ما يقرب من مليون جنيه مصري.

الإعلامية أسما إبراهيم إطلالة أسما إبراهيم حقيبة هيرميس
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