أثارت الجدل.. 6 صور لملكة جمال مصر بإطلالة غريبة في مهرجان JOY AWARDS بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت لوجينا صلاح ملكة جمال مصر خلال حضورها مهرجان جوائز JOY AWARDS بالرياض في نسخته الخامسة، بإطلالة غير تقليدية.

وأطلت "لوجينا" مرتدية فستانا طويلا باللون الأوف وايت، بأكمام واسعة ومنفوشة، ما أضفى على إطلالتها طابعا مختلفا وغير تقليديا.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود يتناسب مع لون بشرتها، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين بشكل عفوي.

ونسقت مع إطلالتها "كلاتش" أنيق باللون الفضي.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، كوليه.

ويتوافد النجوم والنجمات في مهرجان جوائز JOY AWARDS بإطلالات أنيقة وساحرة تخطف الأنظار وعدسات المصورين والكاميرات.