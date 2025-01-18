أثارت الجدل بجمالها في السعودية.. 20 صورة ومعلومات عن عارضة الأزياء نور عريضة

في غاية الجمال.. 20 صورة لـ أجمل عارضات أزياء في العالم

ماذا يحدث لفساتين النجمات بعد ارتدائها على السجادة الحمراء؟

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة خلال حضورها مهرجان جوائز JOY AWARDS بالرياض في نسخته الخامسة، بإطلالة ساحرة.

وأطلت "نور" مرتدية فستانا طويلا من توقيع مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران، تميز بأنه بقصة "الكب" منفوش من أسفل باللون الأسود مناسب لشكل جسمها.

واعتمدت مكياج بدرجات الألوان الترابية يتناسب مع لون بشرتها، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، كوليه.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم أبرز المعلومات عن عارضة الأزياء نور عريضة، وفقا لصفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وموقع "arab news".

- نور عريضة، عارضة أزياء لبنانية، وسيدة أعمال.

- من مواليد عام 1989.

- تبلغ من العمر 36 عاما.

- تخرجت من كلية الاقتصاد والرياضيات في الجامعة الأمريكية في بيروت.

في سن العشرين بدأت حياتها المهنية في عالم الأزياء.

- متزوجة من رجل يدعى جورج بدوي، ولديها ابنتها آيلا.

- عملت مع العديد من العلامات التجارية العالمية مثل، بعد تعاونها مع سيفورا وبوشرون وريميل

- كما أطلقت علامة تجارية لملابس الأطفال في عام 2020.

- كانت عضو في لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال لبنان 2024.

- تشتهر نور بأسلوبها الجذاب وجمالها المميز، وإطلالتها الأنيقة.

- دائما ما تعتاد على حضور أسابيع الموضة والأزياء في نيويورك وميلانو وباريس وغيرها.

- تحرص "نور" على مشاركة متابعيها أحداث يومها وصورها على صفحتها بموقع "إنستجرام".

- يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" 11 مليون متابع.