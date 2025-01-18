خطفت الأنظار فىJOY AWARDS بالسعودية.. 15 صورة ومعلومات عن نارين بيوتي

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كتبت- أسماء مرسي:

أطلت "اليوتيوبر" الشابة نارين بيوتي رفقة خطيبها خلال حضورها مهرجان جوائز JOY AWARDS بالرياض في نسخته الخامسة، بإطلالة أنيقة.

وظهرت نارين بفستان أنيق باللون الوردي بقصة الكب ومزينا بالتطريزات اللامعة، ومزود بإكستنشن.

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة باللون البينك الفاتح.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، كوليه، وخواتم.

بينما ارتدى خطيبها بدلة باللون الفضي، ونسق أسفلها قميص وبنطلون أبيض ورابطة عنق باللون الوردي.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم أبرز المعلومات عن نارين بيوتي، وفقا لصفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي:

- اسمها نارين عمارة والمعروفة بنارين بيوتي.

- إحدى أشهر المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي.

- وُلدت يوم 17 فبراير 2000، تحمل الجنسية السورية.

- تبلغ من العمر 25 عاما.

- لديها شقيقتان هما شيرين وسيدرا تعملان في مجال الموضة أيضا.

- بدأت مسيرتها من خلال قناتها "Narins Beauty على منصة يوتيوب عام 2014.

- تقدم "نارين" محتوى متنوعا يتضمن يومياتها والتحديات التي تقوم بها.

- تهتم أيضا بتقديم نصائح تتعلق بالموضة والجمال لمتابعيها من النساء.

- تعتبر واحدة من "اليوتيوبر" العرب اللاتي حققن نجاحا باهرا في السوشيال ميديا.

- تتميز نارين بشخصيتها الجذابة وأسلوبها المميز في تقديم المحتوى.

- يتابعها على موقع "إنستجرام" 13.8 مليون متابع.

- في نوفمبر العام الماضي تمت خطبتها من رجل الأعمال السوري رامي سامو، وسط أجواء رومانسية.

- خطيبها رامي سامو، هو رجل أعمال سوري الجنسية.