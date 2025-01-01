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"نسيت البطانة".. ناقد موضة يعلق على إطلالة مايا دياب الجريئة

06:16 م الأربعاء 01 يناير 2025
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    إطلالة جريئة للفنانة مايا دياب
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    ايا دياب بفستان دون بطانة
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كتبت- أسماء مرسي:

ارتدت المطربة اللبنانية مايا دياب فستانا طويلا شفافا باللون الفضي اللامع.

تميز الفستان بتصميمه الجريء وعدم وجود بطانة، ما كشف عن تفاصيل جسدها.

وقد أكملت إطلالتها بمكياج ناعم وطبيعي يتتاسب مع لون بشرتها.

كما اختارت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها بشكل عفوي.

ودائما ما تعتاد مايا على الظهور بإطلالات جريئة وملفتة.

وعلق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالتها، قائلا: "أليس الأمر كما لو أن مايا نسيت البطانة، معقول ما أحد أخبرها قبل ما تتصور؟".

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