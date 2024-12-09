بشرى بإطلالة جذابة في خامس أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

من المخمل.. كريم فهمي بإطلالة أنيقة في خامس أيام مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة يسرا في فعاليات خامس أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية، بإطلالة جذابة.

ارتدت بشرى بدلة اللون البني بقصة واسعة.

واعتمدت مكياجا ناعما، مع تصفيفة شعر منسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.