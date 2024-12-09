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بإطلالة جذابة.. يسرا تتألق في خامس أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

09:15 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
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    إطلالة جذابة ليسرا في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية
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    ارتدت يسرا جاكيت جينز أنيق
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة يسرا في خامس أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية، بإطلالة جذابة.

ارتدت يسرا جاكيت جينز، ونسقت توب باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما، مع تصفيفة شعر منسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها نظارة شمسية.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

يسرا مهرجان البحر الأحمر السينمائي اطلالات النجمات
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