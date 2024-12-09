مي عمر تتألق بفستانين في مهرجان البحر الأحمر.. أحدهما يتجاوز مليون جنيه

كتبت- أميرة حلمي:

تألقت مي عمر في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بفستان master piece من تصميم دار الأزياء اللبنانية طوني ورد.

الفستان طويل بقصة حورية البحر (Mermaid Style) مع شق جانبي جريء يبرز رشاقتها.

الجزء العلوي من الفستان مزين بتطريزات باللون الفضي اللامع، مع تصميم ثلاثي الأبعاد للأكتاف يشبه أجنحة من الريش تضيف لمسة درامية للإطلالة.

أما الذيل الطويل المصنوع من قماش الشيفون الناعم بلون متدرج بين الأبيض والعاجي، فقد أضفى إحساسًا بالانسيابية والفخامة.

اكتملت الإطلالة بمكياج ناعم يركز على العيون وأقراط متدلية وسوار ماسي من bvlgari، مع تسريحة شعر انسيابية بسيطة.

سعر الفستان:

بلغ سعر الفستان 21 ألف دولار، أي ما يعادل حوالي مليون جنيه، وذلك بحسب ما صرحت دار أزياء طوني ورد لـ مصراوي.

مي عمر بفستان أخضر من وعد العقيلي:

إطلالة الفنانة مي عمر في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر تتميز بالفخامة والجاذبية.

ارتدت فستانًا من تصميم وعد العقيلي. الفستان مصنوع من الكريب، وجاء بقصة strepless مع ذيل طويل يضفي طابعًا ملكيًا على الإطلالة، ومصنوع بالكامل من التطريزات اليدوية، والتصميم مستوحى من الطبيعة، والتطريزات وكأنها تحاكي قشور السمك بألوان متدرجة بين الأخضر والأزرق. بحسب ما وضحت دار أزياء وعد العقيلي لـ مصراوي.

سعر الفستان:

بلغ سعر الفستان 15,900 ريال سعودي، أي ما يعادل 213,500 جنيه، وذلك بحسب ما صرحت دار الأزياء لـ مصراوي.