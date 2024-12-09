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مكشوف وملفت.. أجرأ إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

07:03 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إطلالة هنا شيحة في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر
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    هنا شيحة تتألق بفستان أنيق
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    صبا مبارك بفستان ميتاليك جري ء
  • عرض 10 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 10 صورة
    جميلة عوض بإطلالة جريئة في مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 10 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 10 صورة
    بسنتت شوقي بإطلالة جريئة في رابع أيام البحر الأحمر بالسعودية
  • عرض 10 صورة
    هنا شيحة
  • عرض 10 صورة
    ظهرت الفنانة هنا شيحة مرتدية فستان طويل باللون الأسود بقصة "الكب"
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كتبت- أسماء مرسي:

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، كالعادة، تألقا كبيرا للنجمات على السجادة الحمراء، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأكثر جراءة.

في السطور التالية، نستعرض لكم أجرأ إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

هنا شيحة

ظهرت الفنانة هنا شيحة مرتدية فستان طويل باللون الأسود بقصة "الكب"، ومزود بفتحة ساق جريئة، مع وضع مكياجا بالألوان الترابية، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

صبا مبارك

تألقت الفنانة صبا مبارك بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا ميتالك جريء باللون الفوشيا اللامع، مع وضع مكياج بدرجات الألوان الترابية.

جميلة عوض

كما أطلت الفنانة جمياة عوض بفستان جريء باللون البيبي بلو مكشوفا عند منطقة الصدر، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

بسنت شوقي

ارتدت الفنانة بسنت شوقي فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الذهبي، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

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مهرجان البحر الأحمر أجرأ إطلالات النجمات فساتين النجمات إطلالات النجمات
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