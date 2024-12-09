20 صورة لـ أجمل إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

في فعاليات اليوم الرابع من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، شهدت السجادة الحمراء إطلالات ساحرة لنجمات الفن.

سعت كل منهن إلى تقديم إطلالة لا تُنسى تخطف الأنظار، حيث اختارن ارتداء فساتين بتصميمات وألوان ساحرة.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أجمل إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي:

صبا مبارك

أطلت الفنانة صبا مبارك بفستان ميتالك جريء باللون الفوشيا اللامع، مع وضع مكياج بدرجات الألوان الترابية.

أروى جودة

وتألقت الفنانة أروى جودة بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الفوشيا بصيحة الأوف شولدر، مع وضع مكياجا قويا، وتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

مي عمر

كما ظهرت الفنانة مي عمر بإطلالة تشبه حورية البحر، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأخضر بقصة "الكب" ومزينا بالتطريزات، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

يسرا اللوزي

وأطلت الفنانة يسرا اللوزي بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون البيبي بلو، بقصة الأون شولدر، مع وضع مكياج بدرجات النيود.

هنادي مهنا

وارتدت الفنانة هنادي فستانا طويلا باللون البينك بقصة ضيقة منسدلة على الجسم، واختارت وضع مكياج ناعم، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

جميلة عوض

ظهرت الفنانة جميلة عوض بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا بقصة ضيقة منسدلة على الجسم باللون الموف، واعتمدت مكياجا ناعما، مع تصفيفة شعر منسدلة على الجانبين.