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بإطلالة ملكية.. حلا الترك تتألق في فعاليات مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

12:17 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024
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    إطلالة حلا الترك في فعاليات مهرجان البحر الأحمر بالسعودية
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    تألقت حلا بفستان أنيق باللون السيمون
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة البحرينية حلا الترك في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية، بإطلالة ملكية.

ارتدت حلا فستانا طويلا باللون السيمون من توقيع "aavvafashion".

واعتمدت مكياجا ناعما، مع تصفيفة شعر مرفوعة لأعلى.

ونسّقت معه قطع مجوهرات مكونة من حلق وعدة خواتم، وأسوارة.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

حلا الترك مهرجان البحر الأحمر السينمائي السعودية إطلالة حلا الترك
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