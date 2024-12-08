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تشبه حورية البحر.. مي عمر بإطلالة ساحرة في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

10:49 م الأحد 08 ديسمبر 2024
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  • عرض 7 صورة
    مي عمر بإطلالة تشبه حورية البحر
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    مي عمر بفستان أنيق
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    مي عمر من مهرجان البحر الأحمر بالسعودية
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    اختارت مي وضع مكياج بسيط يتناسب مع إطلالتها
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    إطلالة مي عمر في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر
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    مي عمر في مهرجان البحر الأحمر
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كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة مي عمر في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة تشبه حورية البحر.

ارتدت مي فستانا طويلا باللون الأخضر، بقصة "الميرميد"، ومزينا بالتطريزات اللامعة.

كما اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

مي عمر مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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