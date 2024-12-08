غير تقليدية.. إطلالة بشرى في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

فستانها بـ 130 ألف.. يسرا بإطلالة محتشمة من دار أزياء سعودية في مهرجان

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة بشرى في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة أنيقة.

أطلت بشرى مرتدية بدلة مزيج باللونين الأسود والفوشيا، ونسقت أسفلها توب أسود.

كما اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.