لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

غير تقليدية.. إطلالة بشرى في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

09:43 م الأحد 08 ديسمبر 2024
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    غير تقليدية.. إطلالة بشرى في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة بشرى في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة أنيقة.

أطلت بشرى مرتدية بدلة مزيج باللونين الأسود والفوشيا، ونسقت أسفلها توب أسود.

كما اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

بشرى اطلالة بشرى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لأسباب إنسانية.. روسيا تستقبل بشار الأسد وتمنحه حق اللجوء
* أين بشار الأسد؟.. روسيا تكشف اللحظات الأخيرة قبل الهروب