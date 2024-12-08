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ريا أبي راشد بإطلالة جذابة في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

09:42 م الأحد 08 ديسمبر 2024
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    ريا أبي راشد بإطلالة جذابة في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية
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كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الإعلامية ريا أبي راشد في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة جذابة.

ارتدت ريا توب باللون الأسود من خامة المخمل، ونسقت أسفله بنطلون أخضر.

كما اعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

ريا أبي راشد اطلالة ريا أبي راشد
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