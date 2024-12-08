ريا أبي راشد بإطلالة جذابة في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

فستانها بـ 130 ألف.. يسرا بإطلالة محتشمة من دار أزياء سعودية في مهرجان

الأسود يليق بها.. ركين سعد تتألق في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر

غير تقليدية.. إطلالة بشرى في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الإعلامية ريا أبي راشد في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة جذابة.

ارتدت ريا توب باللون الأسود من خامة المخمل، ونسقت أسفله بنطلون أخضر.

كما اعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.