الأسود يليق بها.. ركين سعد تتألق في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

فستانها بـ 130 ألف.. يسرا بإطلالة محتشمة من دار أزياء سعودية في مهرجان

غير تقليدية.. إطلالة بشرى في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة ركين سعد في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة ناعمة.

ارتدت ركين فستانا طويلا باللون الأسود من خامة الجلد.

كما اعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.