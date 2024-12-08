بفستان جريء ومكشوف.. هنا شيحة تتألق في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

فستانها بـ 130 ألف.. يسرا بإطلالة محتشمة من دار أزياء سعودية في مهرجان

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة هنا شيحة في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة جريئة.

ارتدت هنا فستانا طويلا باللون الأسود، مزود بفتحة ساق جريئة وبقصة الكب.

كما اعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، وأقراط.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.