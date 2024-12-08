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بإطلالة جذابة.. ظافر عابدين يتألق في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

06:41 م الأحد 08 ديسمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    بإطلالة جذابة.. ظافر عابدين يتألق في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية
  • عرض 3 صورة
    بإطلالة جذابة.. ظافر عابدين يتألق في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهر الفنان ظافر عابدين في فعاليات رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بإطلالة جذابة.

ارتدى ظافر بدلة باللون النبيتي من خامة المخمل، ونسق أسفلها تيشرت وبنطلون أسود.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

ظافر عابدين اطلالة ظافر عابدين
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