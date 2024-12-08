بجمبسوت.. منى زكي تخطف الأنظار في فعاليات مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

شاركت الفنانة منى زكي عدة صور جديدة على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بالسعودية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات"إنستجرام".

أطلت منى جامبسوت باللون البيبي بلو، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء أمس الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.