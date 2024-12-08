جمالهم رهيب.. 20 صورة لـ أجمل إطلالات النجمات في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر

"لبست البلوزة فستان".. زينة بإطلالة من الفسكوز سعرها 90 ألف جنيه في

كتبت- أسماء مرسي:

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، في يومه الثالث، تألقا مبهرا للنجمات اللاتي خطفن الأنظار بإطلالاتهن الأنيقة والجريئة.

فقد أطلت الفنانة منى زكي بفستان أخضر ساحر، حيث أبرزت أنوثتها بتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

أما الفنانة يسرا اللوزي فاختارت بدلة سوداء لامعة، واعتمدت بمكياج ترابي وتسريحة شعر مرفوعة.

ومن بين النجمات اللاتي خطفن الأنظار، الفنانة صبا مبارك التي تألقت بفستان طويل بقصة "الكب" تجمع بين اللونين الأسود والأبيض، في إطلالة ناعمة وأنيقة.

كما ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان بليزر قصير باللون الأوف وايت، مع حذاء طويل أسود، ما منحها إطلالة جذابة وأنيقة.

وارتدت الفنانة بشرى بدلة أنيقة باللون الأخضر، ونسقت أسفلها قميص أسود، واختارت وضع مكياج بدرجات النيود يتنناسب مع إطلالتها.

لذا، نستعرض لكم في الألبوم المرفق لأعلى، أبرز إطلالات نجوم ونجمات الفن في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي:

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