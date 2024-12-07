صبا مبارك تتألق في مهرجان البحر الأحمر.. فستان بـ350 ألف.. أقراط بمليون ونصف وقلادة 400 ماسة

كتبت- أميرة حلمي:

في ثالث أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، لفتت الفنانة صبا مبارك الأنظار بفستان من تصميم مرمر حليم.

الفستان جاء باللون الأحمر اللامع، دون حمالاتStrapless، وتميز بقصته الضيقة، ومزين بتطريزات من الترتر.

يبلغ سعر الفستان 7,050 دولار (حوالي 353,993 جنيه)، على موقع بيعه.





أكملت صبا إطلالتها بأقراط متدلية مرصعة بـ 79 ماسة بقطع بريانت براقة، ويزن 2,77 قيراط.





بلغ سعر الأقراط على موقع بيعها 117,000 درهم إماراتي، ما يعادل مليون و548 ألف جنيه.





واعتمدت أيضاً قلادة أنيقة من Cartier أضافت لمسة من الفخامة، القلادة من مجموعة "أغراف" ومرصعة بحوالي 400 ماسة، ويختلف سعرها حسب الوزن بالقيراط.

واختارت تسريحة شعر مرفوعة ومكياج بسيط عزز من رقي الإطلالة.